O que se sabe sobre o desaparecimento do jovem Alan Santos em Pelotas

Familiares e amigos realizaram manifestações pedindo agilidade nas investigações. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Polícia Civil de Pelotas, no sul do Estado, continua investigando o desaparecimento de Alan dos Santos da Rosa, de 24 anos. Na sexta-feira (5), o delegado Félix Rafanhim, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas, descartou a possibilidade de homicídio no caso.

Em entrevista a GZH, o delegado afirmou que a polícia já ouviu depoimentos de diversas pessoas, incluindo os amigos que estavam com Alan, e não identificou nenhum suspeito até o momento.

Leia Mais Operação prende cinco integrantes de grupo criminoso que fornece drogas para traficantes em Pelotas

O delegado explica que a polícia seguirá a mesma linha de investigação: montar o trajeto que Alan percorreu na madrugada de domingo com base em imagens de câmeras de monitoramento. Até o momento, as análises não mostram indícios de que ele estava sendo seguido.

As equipes continuam recebendo novas imagens para análise, mas já conseguiram confirmar a localização do jovem a pelo menos 500 metros do local onde foi deixado pelos amigos.

Na tarde de sexta-feira, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM) realizaram buscas no Canal São Gonçalo, mas nenhuma pista sobre Alan foi encontrada. Rafanhim explicou que cada órgão atuou com base em suas especialidades.

— Os trabalhos são diferentes, cada um tem sua especialização. Hoje, o meu pessoal segue analisando câmeras de monitoramento — afirma o titular da DHPP de Pelotas.

Familiares e amigos buscam respostas

Familiares e amigos de Alan realizaram dois protestos nessa semana pedindo agilidade nas buscas pelo jovem. O primeiro ocorreu na terça-feira (2), quando realizaram uma queima de pneus na Avenida Bento Gonçalves, bairro Navegantes, e em frente ao Fórum.

O segundo foi realizado na última quinta-feira (4) na Rua General Osório. Nas redes sociais, a família afirma que irá protestar todos os dias até que Alan seja encontrado.

Leia Mais Compra de 15 ônibus elétricos pode reduzir tarifa em até 3% em Pelotas

Saiba mais informações sobre o caso

Onde Alan foi visto pela última vez?

Alan foi visto pela última vez na madrugada do último domingo (31), o bairro Simões Lopes. O jovem havia saído de uma festa com amigos. De acordo com relatos, ele pediu para descer do carro e seguir a pé para casa. Câmeras de monitoramento o registraram a cerca de 500 metros do local.