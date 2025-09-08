O que dizem os laudos que ajudaram a embasar soltura de homem condenado por concretar a mãe e suspeito de esquartejar namorada

Ricardo Jardim foi condenadoem 2018 a 28 anos de prisão por matar a mãe e concretar o corpo. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Durante análise de seu direito de progredir do regime fechado para o semiaberto, o publicitário Ricardo Jardim passou por avaliação de uma psicóloga e de uma assistente social. Zero Hora teve acesso aos dois laudos.

Em um trecho, a psicóloga escreveu sobre o homem condenado por matar a mãe e concretar o corpo dela em um armário feito sob medida: "É importante que Ricardo seja considerado para além do delito, caso contrário sua vida ficará reduzida ao passado, capturado ao estigma de criminoso."

Os dois laudos foram favoráveis a que ele voltasse ao convívio social. O atestado de conduta carcerária, formulado em quatro linhas, também foi positivo, dizendo que ele tinha "conduta plenamente satisfatória". O publicitário saiu da prisão em janeiro do ano passado. Voltou a ser preso em 5 de setembro deste ano, suspeito de matar, esquartejar e espalhar pedaços do corpo da namorada pela Capital.

A chamada avaliação psicossocial (feita por psicóloga e assistente social) não é mais exigida por lei para fins de verificação de direito a progressão de regime. Além de ter tempo suficiente para ganhar o benefício, a única coisa que o preso precisa é de um atestado de boa conduta na prisão, fornecido pela direção da casa prisional.

Ainda que não seja mais necessária, a juíza Sonáli da Cruz Zluhan autorizou que Jardim passasse pela avaliação psicossocial, a pedido do Ministério Público. Isso ocorreu em dezembro de 2023.

Em outro trecho do laudo psicológico, está dito: "Ricardo não apresentou, durante o atendimento, sinais/sintomas sugestivos de comprometimento da saúde mental que demandem intervenção no momento. Em relação ao delito pelo qual foi acusado e condenado, verbaliza seu desconforto ao recordar o episódio e lamenta não ter tido outra atitude diante do fato. Denota estar conformado com a punição e entende a gravidade do evento delitivo".

Sobre o que ele pretendia fazer quando saísse do regime fechado, o documento elaborado por uma psicóloga da equipe de observação criminológica da Superintendência dos Serviços Penitenciário (Susepe), registrou que "Ricardo almeja retomar sua vida extramuros e planeja ingressar com pedido de aposentadoria, bem como retomar sua profissão de publicitário".

Jardim foi identificado e preso no último dia 5 depois de ter sua imagem capturada por câmeras de segurança da Estação Rodoviária, onde, em 20 de agosto, ele entregou uma mala com o tórax da namorada dentro. Outros pedaços do corpo já haviam sido achados no bairro Santo Antônio.

Quando a identidade dele foi confirmada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o fato dele já estar solto, depois do crime cometido contra a mãe em 2015, ganhou destaque. Zero Hora revelou que ele teve progressão para o regime semiaberto de forma antecipada — cerca de três meses antes de cumprir o tempo exigido por lei. Quando saiu da prisão, deveria ter colocado tornozeleira eletrônica em função da falta de vagas em casas de regime semiaberto. Mas não havia o equipamento disponível e ele ficou então em liberdade e sem qualquer acompanhamento.

O laudo psicológico, de duas páginas e meia, que fez parte do processo de pedido de progressão de regime destacou que Jardim trabalhou na cozinha do presídio e fez leituras durante o cumprimento da pena. O documento registrou sobre a conversa com o publicitário: "Verbaliza seu gosto por livros e seu hábito pela leitura foi importante para a manutenção de sua saúde mental".

Ao defender a progressão como uma etapa importante na vida do condenado, a psicóloga escreveu: "Pontua-se que já foi julgado e está cumprindo sua pena, sendo a progressão de regime mais uma etapa do processo de execução penal fundamental para seu retorno à convivência extramuros".

E, por fim, a psicóloga deu ênfase aos malefícios que a prisão pode causar: "O cárcere se constitui em espaço coercitivo, de deterioro físico, psíquico e social. Quanto mais tempo a pessoa permanece em regime fechado, mais absorve a cultura intramuros, tornando-se dependente do aparato institucional, o que inibe a autonomia e retarda o processo de inclusão social".

Na entrevista com a assitente social da Susepe, a avaliação de Jardim não foi diferente. O documento discorre sobre informações prestadas pelo próprio publicitário sobre a vida familiar, os estudos, a constituição de família ainda jovem, aos 19 anos (ele comentou ter dois filhos adultos) e as atividades feitas na prisão, como trabalho na cozinha e leitura.

"Suas metas futuras são de cumprir a pena e vir a usufruir de direito a regime de pena abrandado, assim lhe sendo possível retornar ao convívio social de maneira gradual", escreveu a assistente social.

Quando deu a decisão de progressão de regime a Jardim, a juíza Sonáli registrou as avaliações psicossociais haviam sido solicitadas pelo Ministério Público e que foram ambas favoráveis ao apenado.

Procurada, a Susepe enviou a seguinte nota:

"A avaliação psicológica e social no contexto prisional segue diretrizes éticas e legais, rigorosamente, estabelecidas pelos conselhos de classe (Conselhos Federal de Psicologia e do Serviço Social) e, por sua vez, possui como objetivo fornecer informações técnicas, descritivas e contextuais da vida carcerária dos privados de liberdade.