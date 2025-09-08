Segurança

Caso da mala na rodoviária
Notícia

O que dizem os laudos que ajudaram a embasar soltura de homem condenado por concretar a mãe e suspeito de esquartejar namorada

Publicitário Ricardo Jardim passou por avaliação de uma psicóloga e de uma assistente social antes de ganhar direito à progressão de regime para o semiaberto. Zero Hora teve acesso aos dois documentos 

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS