Segurança

Antigo Presídio Central
Notícia

Nova Cadeia Pública de Porto Alegre é inaugurada após mais de três anos de obras

Governo do Estado investiu R$ 139 milhões em nova casa prisional, que abrigará 1,8 mil detentos

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

