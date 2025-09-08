Segurança

Crime de 2015
Notícia

"Não tinha nada que contraindicasse a progressão", diz juíza que autorizou semiaberto a homem que matou e concretou a mãe

Ricardo Jardim foi condenado a 28 anos de prisão em 2018 e obteve mudança de regime em 2024. Ele é suspeito de esquartejar a atual namorada e espalhar partes do corpo pela Capital

Adriana Irion

