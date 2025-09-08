"Não tinha nada que contraindicasse a progressão", diz juíza que autorizou semiaberto a homem que matou e concretou a mãe

Publicitário, que estava foragido e sem tornozeleira eletrônica, foi capturado no dia 5 deste mês. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Desde que a Polícia Civil prendeu o publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, como suspeito de matar, esquartejar e espalhar partes do corpo da namorada pela cidade, virou debate o fato dele ter tido progressão de regime mesmo tendo matado e concretado a mãe em 2015.

Foi a juíza Sonáli da Cruz Zluhan que concedeu o regime semiaberto a Jardim, em janeiro de 2024. Ele estava preso desde 29 de maio de 2015.

— Ele estava preso há nove anos sem tratamento penal nenhum, com parecer favorável da psicóloga e da assistente social e com conduta carcerária plenamente satisfatória. Não tinha nada que contraindicasse a progressão dele — diz Sonáli.

Zero Hora teve acesso aos laudos. A psicóloga atestou que o apenado "não apresentou, durante o atendimento, sinais/sintomas sugestivos de comprometimento da saúde mental que demandem intervenção no momento. Em relação ao delito pelo qual foi acusado e condenado, verbaliza seu desconforto ao recordar o episódio e lamenta não ter tido outra atitude diante do fato. Denota estar conformado com a punição e entende a gravidade do evento delitivo".

Já a assistente social fez um resumo da vida familiar, de estudo e trabalho de Jardim e registrou o que ele dizia sobre o futuro: "Suas metas futuras são de cumprir a pena e vir a usufruir de direito a regime de pena abrandado, assim lhe sendo possível retornar ao convívio social de maneira gradual".

Ele ficou nove anos preso e não tinha nenhum laudo informando qualquer tipo de doença (psicopatia) para que fosse tomado algum cuidado no momento da progressão. Teria que deixar ele preso por causa do delito que cometeu? Tem delitos muito piores lá no presídio e todos progridem. SONÁLI DA CRUZ ZLUHAN Juíza que concedeu o regime semiaberto a Ricardo Jardim

Ao sair da prisão, Jardim deveria ter colocado tornozeleira eletrônica, mas não havia equipamento disponível. Meses depois, quando tentaram chamá-lo para colocar a tornozeleira, ele não atendeu. Nunca apareceu. Ainda sobre a saída antecipada, Sonáli ressaltou: