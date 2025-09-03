Mulher suspeita de liderar esquema internacional de tráfico de drogas é presa em Alvorada

Imagem mostra o flagrante que deu origem à investigação. Polícia Federal / Reprodução

Uma mulher foi presa preventivamente na manhã desta quarta-feira (3) em Alvorada, na Região Metropolitana, suspeita de comandar um esquema internacional de tráfico de drogas.

Chamada de operação “Nexus Aliciae”, a ofensiva cumpriu dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Federal, o grupo enviava cocaína para a Europa em viagens com origem nos aeroportos de Campinas e Guarulhos, em São Paulo, Fortaleza, no Ceará, e Corumbá, Mato Grosso do Sul.

Leia Mais Dupla é condenada a mais de 20 anos de prisão por espancar e matar adolescente na orla do Guaíba, em Porto Alegre

A investigação começou em setembro de 2023, após um flagrante no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Foi apurado que a organização era estruturada em dois núcleos: o de cooptadores, responsável pelo aliciamento de transportadores, compra de passagens, hospedagens e comunicação com compradores no Exterior.

O outro braço da quadrilha era composto por 17 transportadores, responsáveis por viajar com os entorpecentes.

As drogas eram engolidas ou fixadas junto ao corpo dos integrantes para o transporte à Europa; Espanha, França, Itália e Suíça estavam entre os destinos da droga.

A presa em Alvorada, que não teve o nome divulgado, é considerada a líder da organização criminosa, com atuação no núcleo de cooptadores.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Campinas, que também determinou o bloqueio de valores e bens dos investigados.

Ao longo da investigação, foram realizadas 11 prisões no Brasil e no Exterior, além de apreensões de quantidades de cocaína.

Segundo a Polícia Federal, os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, cujas penas somadas podem passar de 35 anos de prisão.