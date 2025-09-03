Segurança

Operação Nexus Aliciae
Notícia

Mulher suspeita de liderar esquema internacional de tráfico de drogas é presa em Alvorada

Detida atuava em um grupo responsável por enviar cocaína à Europa a partir de aeroportos brasileiros

Vinicius Coimbra

