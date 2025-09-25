Mulher é esfaqueada pelo marido na zona sul de Porto Alegre

Uma mulher de 27 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio no final desta quarta-feira (24) no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.
De acordo com a polícia, o agressor teria agido por ciúmes. A vítima foi atingida primeiramente na rua e depois dentro de casa. A mãe do agressor, que morava próximo, foi quem chamou a polícia.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanecia internada na manhã desta quinta (25).
Conforme a delegada Thais Dias Dequech, da 1° Delegacia da Mulher, da Capital, o estado de saúde da vítima é estável. Ela, inclusive, foi ouvida por videochamada.
O agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ele está no NUGESP e deve ser encaminhado ao sistema prisional.
O casal se relacionava há três anos. A mulher possui um filho de outro relacionamento. Ela não possuía medida protetiva em vigor.
Em 2023, ela registrou uma ocorrência contra o namorado por perseguição e dano. Ela solicitou medida protetiva mas acabou reatando o relacionamento.
Como pedir ajuda
Brigada Militar – 190
- Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.
Polícia Civil
- Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.
- Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).
- As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.
Delegacia Online
- É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.
Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180
- Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá o atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.
Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556
- Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).
Centros de Referência de Atendimento à Mulher
- Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.
Ministério Público do RS
- O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.
- É possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link.