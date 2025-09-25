Mulher é esfaqueada pelo marido na zona sul de Porto Alegre

Uma mulher de 27 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio no final desta quarta-feira (24) no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

De acordo com a polícia, o agressor teria agido por ciúmes. A vítima foi atingida primeiramente na rua e depois dentro de casa. A mãe do agressor, que morava próximo, foi quem chamou a polícia.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permanecia internada na manhã desta quinta (25).

Conforme a delegada Thais Dias Dequech, da 1° Delegacia da Mulher, da Capital, o estado de saúde da vítima é estável. Ela, inclusive, foi ouvida por videochamada.

O agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ele está no NUGESP e deve ser encaminhado ao sistema prisional.

O casal se relacionava há três anos. A mulher possui um filho de outro relacionamento. Ela não possuía medida protetiva em vigor.

Em 2023, ela registrou uma ocorrência contra o namorado por perseguição e dano. Ela solicitou medida protetiva mas acabou reatando o relacionamento.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link .

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online , sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá o atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do RS