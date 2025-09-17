Mulher é encontrada morta após marido acionar familiares e confessar o crime em Porto Alegre

Uma mulher foi morta na madrugada desta quarta-feira (17) em Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar (BM), Simone Oliveira da Silva, 42 anos, foi encontrada sem vida dentro de casa, na Rua Seis, no Morro Santana. Uma faca com sangue foi localizada na residência, mas a investigação ainda aguardará a perícia para confirmar se o objeto foi utilizado no crime.

Familiares acionaram a polícia e afirmam que o marido da vítima ligou para a irmã dela confessando o feminicídio. Os policiais militares do 20º Batalhão (BPM) prenderam um homem de 46 anos perto da Avenida Protásio Alves, também no bairro Morro Santana.

Segundo as autoridades, ele mesmo chamou a polícia para se entregar e admitiu a autoria. A Brigada Militar e a Polícia Civil não confirmaram o nome do homem, mas a reportagem apurou que se trata de Luiz Antônio Martins da Silva.

De acordo com a delegada Waleska Alvarenga, o casal tinha dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de seis. As crianças estavam em casa no momento da morte.