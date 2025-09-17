Segurança

Morro Santana
Notícia

Mulher é encontrada morta após marido acionar familiares e confessar o crime em Porto Alegre

Simone Oliveira da Silva foi encontrada sem vida pelas autoridades. Luiz Antônio Martins da Silva admitiu a autoria e foi preso

Kathlyn Moreira

