Mulher de Cris Pereira defende o humorista após condenação por estupro: "A verdade vai vir à tona"

Mary Godoy Pereira, mulher do humorista Cris Pereira, usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo em que manifesta apoio ao marido, condenado a 18 anos, quatro meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável. A decisão foi tomada na semana passada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

O crime teria acontecido em 2021, quando a vítima tinha três anos de idade. A condenação é de segunda instância, ou seja, ainda cabe recurso. O humorista nega as acusações (leia mais abaixo).

Na publicação, Mary afirma que não poderia se aprofundar nos detalhes da situação pelo fato de o processo estar em "sigilo" na Justiça, mas relatou:

— Esse processo chegou para a gente logo após eu anunciar minha gravidez para a família, dois meses depois de eu e o Cris termos nos casado. Coincidência ou não, tirem as suas conclusões. A gente tem a nossa opinião, mas eu vou guardar ela pra gente — disse.

— Algo assim não atinge só ao Cris. Atinge a mim, como esposa, atinge toda a nossa família, tamanha injustiça sendo feita com a gente — continuou.

A mulher de Cris Pereira ressaltou sua defesa em relação ao humorista:

— Isso tudo só nos fortaleceu enquanto casal, família e amor. A gente só tem a agradecer todo o apoio recebido, todo o caminho. E é isso que eu peço: continuem apoiando o Cris, acreditando no Cris, prestigiando ele. E a verdade vai vir à tona. Vocês não se arrependerão de estar do lado certo —concluiu Mary.

No sábado (27), Cris Pereira também publicou um vídeo em que se pronuncia a respeito da condenação e das acusações.

O que diz a defesa

A defesa de Cris Pereira afirma que ele é inocente e que a condenação contraria as provas apresentadas no processo. Segundo o advogado, o humorista foi absolvido em primeira instância, com base em laudos periciais oficiais que teriam apontado a inexistência do fato.

A defesa afirma ainda que não teve acesso ao inteiro teor do acórdão e que pretende recorrer às instâncias superiores, confiando na reversão da decisão.

"Temos plena convicção da inocência de Cristiano Pereira, e confiamos no Poder Judiciário", diz a nota.

Quem é Cris Pereira

Cristiano Pereira da Silva, mais conhecido como Cris Pereira, é humorista, ator e roteirista, nascido em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre.

Com 30 anos de carreira, já atuou como radialista e comediante, sendo conhecido por personagens como Jorge da Borracharia e Gaudêncio, populares em programas de humor e shows de stand-up.

Nas redes sociais, o artista reúne cerca de 4,5 milhões de seguidores.

Como denunciar

Caso tenha sido vítima deste tipo de crime, procure a polícia. Isso permitirá que o caso seja investigado e até pode evitar que novas pessoas sejam vítimas. É possível registrar por meio da Delegacia Online, ir até a delegacia mais próxima ou procurar a Delegacia da Mulher. Caso tenha alguma informação, também é possível contatar a Polícia Civil pelo 197 ou usar o Disque-Denúncia no 181.