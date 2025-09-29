Segurança

Em rede social

Mulher de Cris Pereira defende o humorista após condenação por estupro: "A verdade vai vir à tona"

Artista foi condenado a 18 anos, quatro meses e 15 dias de prisão; crime teria acontecido em 2021, quando vítima tinha três anos de idade

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

Zero Hora

