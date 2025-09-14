Segurança

Crime de 2010
Morre um dos condenados pelo assassinato de Eliseu Santos

Jorge Hordoff de Mello, PM da reserva e empresário, cumpria pena 36 anos de prisão por planejar a morte do ex-secretário de Saúde de Porto Alegre, um dos mais rumorosos casos do início do século 21 no RS

Humberto Trezzi

