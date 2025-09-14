Morre um dos condenados pelo assassinato de Eliseu Santos

Jorge Hordoff de Mello estava recolhido no Presídio da Brigada Militar em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Morreu na última segunda-feira (8) o policial militar da reserva e empresário Jorge Renato Hordoff de Mello, 58. Ele cumpria pena de 36 anos de prisão por planejar o assassinato do médico e secretário da Saúde de Porto Alegre Eliseu Santos, em 2010.

Mello estava recolhido no Presídio da Brigada Militar em Porto Alegre, prerrogativa pelo fato de ser PM. A causa da morte foi hemorragia digestiva, seguida de choque séptico (infecção abdominal). Ele chegou a ser atendido por médicos no Hospital da BM, mas não resistiu. O empresário, do ramo de vigilância, tinha sido condenado em 2022 a 42 anos de prisão. A sentença foi reduzida a 36 anos, posteriormente, pelo Tribunal de Justiça.

O assassinato de Eliseu Santos, que tinha recém deixado de ser vice-prefeito de Porto Alegre, foi um dos mais rumorosos casos criminais do início do século 21 no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu na noite de 26 de fevereiro de 2010, quando o político saía de um culto evangélico com a esposa e a filha de sete anos. Ele foi atingido por vários tiros ao ingressar em seu Corolla. Ainda conseguiu sacar uma pistola e baleou um dos assassinos.

A Polícia Civil indiciou uma quadrilha de ladrões de veículos pelo crime, que teria ocorrido durante um roubo de carro frustrado. O Ministério Público discordou do inquérito e pediu mais investigações, feitas por outros policiais, que levaram à conclusão de que a motivação da morte de Eliseu seria vingança. O então secretário municipal de Saúde era testemunha de acusação num suposto esquema de corrupção envolvendo uma empresa de vigilância.

A empresa, chamada Reação e que tinha como um dos sócios Jorge Hordoff de Mello, teria oferecido propina em troca da manutenção de contratos com a Secretaria da Saúde de Porto Alegre. A terceirizada era responsável pela segurança de postos de saúde da Capital e teve o contrato encerrado pelo município, na gestão de Eliseu Santos. Ele estaria sendo ameaçado por não pagar um valor cobrado pela empresa dispensada.

Testemunhos e mensagens acabaram levando os jurados a concluir que Mello e outros quatro réus (alguns deles, executores do crime) deveriam ser condenados pela 1ª Vara do Júri da Capital. Algo que ele Mello negou. Outros três acusados foram absolvidos.

A reportagem ouviu a viúva de Jorge de Mello, Maria Zenira de Paula Dias de Mello. Ela se diz revoltada com o fato dele nunca ter conseguido prisão domiciliar, apesar de ter doenças crônicas. Uma delas, insuficiência respiratória, acabou agravando o quadro de saúde dele e levando à infecção que causou sua morte. Zenira ressalta também que o marido nunca admitiu envolvimento no assassinato pelo qual foi condenado.

— Ele estava há 15 dias com autorização para cumprir pena em casa, só aguardando a alta hospitalar. Infelizmente não consegui trazer ele pro lar. Era um homem de muita palavra, muito forte. Quanto à culpabilidade, só teve uma versão da história. No processo não há o que prove o crime de mando. Todos os que o conheciam sabiam que era inocente, mas o sistema matou ele.



