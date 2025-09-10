Morre segunda vítima de tiroteio em Viamão na madrugada desta quarta-feira

Morreu no hospital, na madrugada desta quarta-feira (10), o segundo homem baleado no bairro Cecília, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A vítima, de 35 anos, foi atingida por tiros junto de outro homem, de 45, que morreu na hora.

O crime ocorreu na Rua Plácido Motim, pouco depois da 0h. Conforme a Delegacia de Homicídios da cidade, dois atiradores passaram de moto efetuando os disparos.

O homem mais velho, que não tinha antecedentes criminais, foi o primeiro a ser atingido. Já o mais novo possuía antecedentes — inclusive estava usando tornozeleira eletrônica —, chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu.

Os nomes não foram divulgados pela polícia.

A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.

Nos últimos dias, Viamão registrou quatro assassinatos. Na quinta-feira (4), na Vila Augusta, um jovem de 18 anos foi baleado enquanto andava de moto. Já no outro caso, no mesmo dia, um homem foi localizado baleado dentro de um carro na Estrada Estância Grande, no bairro Estância das Oliveiras.