Morre homem que estava em estado vegetativo desde abordagem policial em Guaíba

Nunes ficou em estado vegetativo após abordagem policial. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O caldeireiro industrial Carlos Eduardo Nunes, 43 anos, faleceu na noite desta segunda-feira (1º), após permanecer cerca de dois meses internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela família. Nunes foi hospitalizado após ser imobilizado em uma abordagem policial, em Guaíba, no dia 24 de junho.

Na ocasião, o caldeireiro industrial, em aparente surto, foi contido por policiais do 31º Batalhão de Polícia Militar. Ele sofreu parada cardiorrespiratória após receber um disparo de taser — arma de eletrochoque para incapacitação temporária — e um golpe “mata-leão”. O homem ficou desacordado e foi levado em uma viatura para atendimento médico.

Segundo a família, Nunes permaneceu 50 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em coma. Há cerca de 20 dias, foi transferido para um quarto, onde seguiu sem responder a estímulos.

— Estamos muito abalados com a morte dele — disse o filho, Weverson Eduardo Fernandes Nunes, 23 anos.

Zero Hora tentou contato com o Hospital Moinhos de Vento para confirmar a causa da morte, mas foi informado que, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a instituição não pode passar informação de pacientes.

Carlos Eduardo Nunes sofreu parada cardiorrespiratória após receber um disparo de taser e "mata-leão", em 24 de junho. Reprodução / Reprodução

Brigada Militar e Polícia Civil descartam responsabilidade de PMs

Investigações da Brigada Militar e da Polícia Civil não apontaram responsabilidade de policiais militares na abordagem que deixou Nunes em estado vegetativo.

A Corregedoria da Brigada Militar investigou o episódio e concluiu o trabalho no dia 4 de agosto. O relatório foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar, sem indicar relação entre a imobilização e a atual condição clínica de Nunes.

Segundo o corregedor-geral, as conclusões da investigação foram baseadas no boletim de atendimento da ocorrência e em exame pericial do Departamento Médico Legal. Não houve análise de sangue, conforme o oficial.

A Polícia Civil também concluiu, no início do mês de agosto, a investigação do caso. O inquérito civil, finalizado em 8 de agosto, também não apontou relação entre a imobilização policial e a parada cardiorrespiratória. Segundo a delegada de Guaíba, Karoline Calegari, a conclusão é de que os policiais militares que efetuaram a abordagem "agiram em estrito cumprimento do dever legal".

Segundo a delegada, o homem estaria sob efeito de substância entorpecente. Apesar de não ter havido exame de sangue, a conclusão é baseada "no relato da família".