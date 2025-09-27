Segurança

Indenização de R$ 20 milhões
Notícia

Ministério Público do Trabalho ajuíza ação contra JBS Aves por exploração de trabalhadores

Medida é resultado do resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão ocorrido em Arvorezinha, em dezembro de 2024

Júlia Ozorio

