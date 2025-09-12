Menina de 10 anos morta em escola de Pernambuco teria sido agredida por recusar um beijo

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte da estudante Alícia Valentina, no último domingo (7), no Hospital da Restauração, em Recife, capital de Pernambuco, foi provocada por "traumatismo craniano por objeto contundente". A criança de 10 anos morreu após ser agredida dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, a 480 km de Recife. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Nesta quinta-feira (11), um estudante de 12 anos foi apreendido, suspeito de ser o autor da agressão que provocou a morte de Alícia. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que "a Delegacia de Belém do São Francisco cumpriu mandado de internação provisória de um adolescente por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal seguida de morte".
O Estadão apurou que no último dia 4, enquanto os estudantes estavam aglomerados no pátio da escola antes de entrarem na sala de aula, Alícia foi abordada pelo menino. A perseguição terminou no banheiro, quando o estudante tentou dar um beijo na menina, enquanto os demais colegas assistiam a tudo da porta e impediam que outras pessoas entrassem no local. Como Alícia recusou o beijo, o adolescente teria batido no rosto dela, que caiu e bateu a cabeça na quina da parede.
A criança teve sangramentos nos ouvidos e no nariz e foi levada ao Hospital José Alventino Lima, em Belém do São Francisco. Quando a estudante começou a vomitar sangue, foi encaminhada ao Hospital Regional Inácio de Sá, na cidade de Salgueiro e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. No domingo, teve morte cerebral.