Estudante foi apreendido
Menina de 10 anos morta em escola de Pernambuco teria sido agredida por recusar um beijo

Alícia Valentina chegou a ser hospitalizada no interior e transferida para Recife, mas não resistiu e morreu dias após a agressão

Estadão Conteúdo

