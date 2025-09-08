Menina de 10 anos morre após ser espancada por colegas dentro de escola em Pernambuco

Uma criança de 10 anos morreu em decorrência de agressões sofridas dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Colegas de menina seriam os responsáveis pelo espancamento. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada (4), por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco.

Conforme a investigação, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, transferida para Recife, porém, faleceu na noite de sábado (7).