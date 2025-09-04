"Mão Fantasma": organização criminosa que causou prejuízo de R$ 5,4 milhões com golpes online é alvo de operação nacional

Investigação começou há dois anos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul e de mais nove Estados cumpriram, nesta quarta-feira (3), 132 mandados de busca e apreensão simultaneamente contra uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. O prejuízo às vítimas foi calculado em R$ 5,4 milhões.

As ordens judiciais foram expedidas após dois anos de investigação conduzida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A operação "Mão Fantasma" ocorreu de forma simultânea no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão.

A ação, que mobilizou mais de 500 policiais civis, localizou e apreendeu documentos, celulares, cinco armas, incluindo armamento com numeração raspada e de calibre de uso restrito, e munições. Além dos mandados de busca e apreensão, foram executadas ordens de prisão e bloqueio financeiro.

O grupo utilizava diferentes métodos para obter acesso a contas bancárias e, em seguida, distribuía os valores em outras contas. A prática é conhecida por dificultar o bloqueio e o rastreamento.

— As vítimas são do Paraná, principalmente de Curitiba. Porém, os autores eram de fora do Estado. Em São Paulo, por exemplo, identificamos os mentores intelectuais destes golpes — detalha o delegado da PCPR Emmanoel David.

Os líderes eram responsáveis por coordenar a atuação nacional da quadrilha. A investigação também identificou dezenas de pessoas envolvidas na associação criminosa.