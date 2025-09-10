Segurança

Crime em Porto Alegre
Notícia

Justiça tira indenização da família de mulher morta por pedra jogada de viaduto na freeway

Indenização de R$ 600 mil deveria ser paga ao filho, ao marido, à mãe e a duas irmãs da vítima. ANTT e a concessionária CCR ViaSul foram condenadas em primeira instância

Eduardo Paganella

