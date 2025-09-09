Justiça interdita parcialmente Presídio Estadual de São Sepé por superlotação e más condições

O Presídio Estadual de São Sepé, na Região Central, foi parcialmente interditado por decisão da Justiça. A medida atende a pedido da Defensoria Pública do Estado, que apontou superlotação e condições precárias de higiene e infraestrutura na casa prisional.

Atualmente, o presídio abriga 115 detentos, quase o dobro da capacidade prevista — que é de 64 pessoas. Entre os problemas relatados estão manchas e cheiro de mofo, além de banheiros em situação inadequada.

Uma vistoria identificou ainda falhas em um dos alojamentos destinados ao regime semiaberto, onde estavam 10 presos. O local tem infiltrações no teto, danos no piso e nas paredes, além de condições de higiene consideradas insatisfatórias.

Diante desse cenário, a Justiça determinou a desocupação imediata desse alojamento. Os 10 apenados que estavam no espaço foram incluídos no programa de monitoramento eletrônico, com prazo inicial de 180 dias.

Contraponto