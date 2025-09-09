Segurança

Região Central 
Notícia

Justiça interdita parcialmente Presídio Estadual de São Sepé por superlotação e más condições

Decisão foi tomada após vistoria da Defensoria Pública, que apontou problemas de higiene, infraestrutura e excesso de presos no local

Tayline Manganeli

