Justiça Federal condena ex-vereador e mais seis por desvios de recursos do Pronaf no Rio Grande do Sul

Investigação apontou que recursos foram movimentados indevidamente da conta bancária das vítimas e transferidos para associação ligada ao Movimento de Pequenos Agricultores

Pedro Garcia

Editor

