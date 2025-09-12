Justiça Federal condena dez pessoas por saques fraudulentos do programa Auxílio Brasil, em Santa Maria

A Justiça Federal condenou dez pessoas por realizarem saques fraudulentos do programa federal Auxílio Brasil, em Santa Maria, na Região Central. A decisão foi proferida na última terça-feira (9), mas só foi divulgada nesta sexta-feira (12). A decisão ainda cabe recurso.

Conforme o Ministério Público Federal, o grupo possuía listas com nomes e CPFs de diversas pessoas. Os dados eram utilizados para solicitações e saques do benefício. Os golpes foram realizados em 2022. Foram feitos, no mínimo, seis saques fraudulentos.

Oito pessoas foram condenadas por estelionato e associação criminosa, com pena de três anos de prisão. A Justiça também decidiu condenadas duas por falsificação de documentos públicos, com penas entre cinco e nove anos de reclusão.