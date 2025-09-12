Segurança

Estelionato
Notícia

Justiça Federal condena dez pessoas por saques fraudulentos do programa Auxílio Brasil, em Santa Maria

Os crimes foram cometidos em 2022. Golpistas usavam de nomes e CPFs de diversas pessoas para solicitações e saques do benefício

Lisielle Zanchettin

