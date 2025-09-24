Segurança

Investigação em andamento
Notícia

Justiça do RS determina uso de tornozeleira eletrônica por professor de direito suspeito de crimes sexuais

Conrado Paulino da Rosa também está proibido de contatar supostas vítimas e testemunhas, de deixar o país e de frequentar instituições de Ensino Superior

Vitor Rosa

