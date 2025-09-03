Júri de homem acusado de matar modelo gaúcha espancada começa em SC e deve durar três dias

Isadora Viana Costa foi vítima de um trauma abdominal, conforme análise do Instituto Médico Legal. Arquivo Pessoal / Divulgação

Começou nesta quarta-feira (3) o júri de Paulo Odilon Xisto Filho, acusado de matar a namorada Isadora Viana Costa, 22 anos, em Imbituba, em Santa Catarina, em 2018. O julgamento acontece no Fórum da Comarca da cidade onde ocorreu o crime e deve se estender até sexta-feira (5).

Cinco das 12 testemunhas arroladas ao processo já falaram ao longo de cerca de nove horas de júri. São, ao todo, seis testemunhas de defesa e seis de acusação. As primeiras a se manifestarem são as de acusação. Depois, aquelas chamadas pela defesa devem se manifestar. O interrogatório do réu deve ocorrer na sequência, e logo depois, a fase de debates entre Ministério Público e advogados de defesa.

Oficial de cartório, Xisto Filho responde pelo crime de homicídio qualificado — por feminicídio, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, ele também responde por fraude processual e posse ilegal de acessório de uso restrito, segundo informou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Nascida e criada em Santa Maria, na região central do RS, Isadora foi espancada até a morte dentro do apartamento do namorado, no dia 8 de maio de 2018, durante a primeira visita que fazia ao companheiro.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Xisto Filho conheceu a modelo em Santa Maria em março de 2018 e, logo depois, os dois começaram a namorar. Em 22 de abril, ela aceitou o convite para passar alguns dias no apartamento dele, em Imbituba.

Morte por motivo fútil

De acordo com a denúncia, o acusado teria matado a modelo por motivo fútil. A acusação afirma que, após acreditar que o namorado havia sofrido uma overdose, Isadora acionou a irmã dele. Ainda conforme o MP, o oficial de cartório revoltou-se, pois esconderia da família ser usuário de drogas. Paulo teria ficado furioso. Praticante de artes marciais, o homem teria desferido socos, chutes e joelhadas contra o abdômen da modelo, que não resistiu.

O homem alegou na época que a namorada sofreu lesões provocadas por uma queda, mas o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal concluiu que a modelo foi vítima de um trauma abdominal. De acordo com o exame, a lesão não estaria relacionada ao consumo de alguma substância, pequena queda ou eventuais manobras de reanimação cardíaca.

Modelo tinha 22 anos quando foi morta em Imbituba, no litoral do Estado vizinho. Divulgação / Arquivo pessoal

Na denúncia do MP, também consta como qualificador o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu teria feito uso de força desproporcional ao atacá-la. O feminicídio é caracterizado pela violência doméstica e pelo fato de que Paulo Odilon e Isadora mantinham relação afetiva.

Xisto Filho e uma amiga do casal foram responsabilizados também por fraude processual. Ambos teriam modificado a cena do crime, lavando lençóis e toalhas, retirando garrafas de bebidas alcoólicas do local, espalhando comprimidos de remédios controlados pela residência e inserindo cobertores e malas na cama na qual estava a vítima.

O acusado ainda mantinha armas e munições com registros vencidos: uma espingarda calibre 12, 80 munições do mesmo calibre, além de uma pistola calibre 380 e 66 munições. Por isso, responde também por posse ilegal de acessório de uso restrito.

Contraponto

A defesa de Paulo Odilon Xisto Filho se manifestou por meio de nota:

"A defesa de Paulo Xisto, patrocinada pelos escritórios Aury Lopes Jr. e Ércio Quaresma, considera que ficou devidamente esclarecido perante o Conselho de Sentença as informações e a cronologia dos fatos que estavam distorcidos.

No decorrer do dia de ontem ficou demonstrado que a tese acusatória de chutes, socos e pontapés foi uma ilação do perito, pois a realidade aponta para o lado oposto: vítima veio a óbito em decorrência de uma overdose de cocaína.

As provas técnicas convergem no sentido de que a causa do óbito decorreu de uma fatalidade na qual a vítima engoliu de quantidade expressiva de substância entorpecente (cocaína), circunstância que lhe ocasionou lesões internas de natureza letal."

Procuradoria das mulheres recebeu nome da vítima

Placa que marca adoção de nome de Isadora para a Procuradoria Especial da Mulher. Arquivo Pessoal / Divulgação

A morte da modelo causou grande comoção em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, de onde a vítima era natural. Uma das reações foi o movimento “Justiça para Isadora”, criado pela família dela e que realizou manifestações para alertar sobre o feminicídio.

Outro reflexo aconteceu seis anos depois do caso. A Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, passou a carregar o nome da modelo gaúcha.

A Procuradoria Especial da Mulher Isadora Viana da Costa tem, entre outras finalidades, acolher vítimas de violência e propor o debate e fortalecimento das políticas públicas na área. O espaço também recebe denúncias e orienta mulheres.

Como acessar a Procuradoria

É possível entrar em contato por telefone ou e-mail para agendar atendimento ou ir diretamente até a Procuradoria Especial da Mulher.