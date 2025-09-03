Júri de homem acusado de matar modelo gaúcha espancada começa em SC e deve durar três dias

Começou nesta quarta-feira (3) o júri de Paulo Odilon Xisto Filho, acusado de matar a namorada Isadora Viana Costa, 22 anos, em Imbituba, em Santa Catarina, em 2018. O julgamento acontece no Fórum da Comarca da cidade onde ocorreu o crime e deve se estender até sexta-feira (5).
Cinco das 12 testemunhas arroladas ao processo já falaram ao longo de cerca de nove horas de júri. São, ao todo, seis testemunhas de defesa e seis de acusação. As primeiras a se manifestarem são as de acusação. Depois, aquelas chamadas pela defesa devem se manifestar. O interrogatório do réu deve ocorrer na sequência, e logo depois, a fase de debates entre Ministério Público e advogados de defesa.
Oficial de cartório, Xisto Filho responde pelo crime de homicídio qualificado — por feminicídio, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além disso, ele também responde por fraude processual e posse ilegal de acessório de uso restrito, segundo informou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).
Nascida e criada em Santa Maria, na região central do RS, Isadora foi espancada até a morte dentro do apartamento do namorado, no dia 8 de maio de 2018, durante a primeira visita que fazia ao companheiro.
Conforme a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Xisto Filho conheceu a modelo em Santa Maria em março de 2018 e, logo depois, os dois começaram a namorar. Em 22 de abril, ela aceitou o convite para passar alguns dias no apartamento dele, em Imbituba.
Morte por motivo fútil
De acordo com a denúncia, o acusado teria matado a modelo por motivo fútil. A acusação afirma que, após acreditar que o namorado havia sofrido uma overdose, Isadora acionou a irmã dele. Ainda conforme o MP, o oficial de cartório revoltou-se, pois esconderia da família ser usuário de drogas. Paulo teria ficado furioso. Praticante de artes marciais, o homem teria desferido socos, chutes e joelhadas contra o abdômen da modelo, que não resistiu.
O homem alegou na época que a namorada sofreu lesões provocadas por uma queda, mas o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal concluiu que a modelo foi vítima de um trauma abdominal. De acordo com o exame, a lesão não estaria relacionada ao consumo de alguma substância, pequena queda ou eventuais manobras de reanimação cardíaca.
Na denúncia do MP, também consta como qualificador o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu teria feito uso de força desproporcional ao atacá-la. O feminicídio é caracterizado pela violência doméstica e pelo fato de que Paulo Odilon e Isadora mantinham relação afetiva.
Xisto Filho e uma amiga do casal foram responsabilizados também por fraude processual. Ambos teriam modificado a cena do crime, lavando lençóis e toalhas, retirando garrafas de bebidas alcoólicas do local, espalhando comprimidos de remédios controlados pela residência e inserindo cobertores e malas na cama na qual estava a vítima.
O acusado ainda mantinha armas e munições com registros vencidos: uma espingarda calibre 12, 80 munições do mesmo calibre, além de uma pistola calibre 380 e 66 munições. Por isso, responde também por posse ilegal de acessório de uso restrito.
Contraponto
A defesa de Paulo Odilon Xisto Filho se manifestou por meio de nota:
"A defesa de Paulo Xisto, patrocinada pelos escritórios Aury Lopes Jr. e Ércio Quaresma, considera que ficou devidamente esclarecido perante o Conselho de Sentença as informações e a cronologia dos fatos que estavam distorcidos.
No decorrer do dia de ontem ficou demonstrado que a tese acusatória de chutes, socos e pontapés foi uma ilação do perito, pois a realidade aponta para o lado oposto: vítima veio a óbito em decorrência de uma overdose de cocaína.
As provas técnicas convergem no sentido de que a causa do óbito decorreu de uma fatalidade na qual a vítima engoliu de quantidade expressiva de substância entorpecente (cocaína), circunstância que lhe ocasionou lesões internas de natureza letal."
Procuradoria das mulheres recebeu nome da vítima
A morte da modelo causou grande comoção em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, de onde a vítima era natural. Uma das reações foi o movimento “Justiça para Isadora”, criado pela família dela e que realizou manifestações para alertar sobre o feminicídio.
Outro reflexo aconteceu seis anos depois do caso. A Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, passou a carregar o nome da modelo gaúcha.
A Procuradoria Especial da Mulher Isadora Viana da Costa tem, entre outras finalidades, acolher vítimas de violência e propor o debate e fortalecimento das políticas públicas na área. O espaço também recebe denúncias e orienta mulheres.
Como acessar a Procuradoria
É possível entrar em contato por telefone ou e-mail para agendar atendimento ou ir diretamente até a Procuradoria Especial da Mulher.
- Telefone: (055) 3220-7200
- E-mail: procuradoriadamulher@camara-sm.rs.gov.br
- Horário: segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min
- Endereço: Rua Vale Machado, nº 1415, Centro, Santa Maria