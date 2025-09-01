Júri de acusado de matar namorada na zona leste de Porto Alegre ocorre nesta terça-feira

Brenda ficou uma semana desaparecida até ser encontrada sem vida. Arquivo Pessoal / Reprodução

O julgamento do réu Bruno Luís Gomes do Canto, acusado de matar Brenda dos Santos Baptista, 20 anos, ocorre nesta terça-feira (2), em Porto Alegre.

O júri do jovem, que era namorado da vítima na época do assassinato, está marcado para a partir das 9h, na 4ª Vara do Júri do Fórum Central da Capital. A acusação será conduzida pela promotora de Justiça Luciana Cano Casarotto.

Bruno foi preso em julho de 2024, mais de uma semana após o corpo da vítima ser encontrado. Ele confessou o assassinato. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou o réu por homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino — além de ocultação de cadáver.

O que diz a defesa

A advogada Patricia Savela, que representa o réu, disse que "espera um bom e justo julgamento" e afirmou que vai tentar esclarecer as circunstâncias da confissão de Bruno. Ela encaminhou nota à reportagem de Zero Hora

Leia na íntegra

"Esta defesa técnica assume o processo exclusivamente para atuar na Sessão de Julgamento. Entendo que é um caso de grande repercussão. De um lado a família vítima clama por Justiça noutro a família do Bruno aguarda este momento para contrapor os argumentos trazidos pela acusação. Com base nas informações contidas nos autos, a defesa irá tentar esclarecer as circunstâncias da confissão efetuada em sede de Delegacia e trazer ao conhecimento da sociedade uma série de questões que trazem dúvida no tocante a autoria deste homicídio. Ainda, informações no tocante a falsa gravidez, cronologia acerca da morte ainda não ganharam peso a favor do réu que não ostenta nenhum antecedente criminal. Esperamos um bom e justo julgamento".

Relembre o caso

Depois de ficar uma semana desaparecida, Brenda foi encontrada sem vida no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Nascida e criada no Partenon, a jovem dizia que estava grávida e, segundo a investigação da polícia, o réu seria o pai do bebê.

O tio materno de Brenda, o alpinista Gerson Dos Santos Leite Júnior, 33 anos, conta que em 29 de junho do ano passado, dia do desaparecimento, uma festa junina entre familiares e amigos foi realizada na casa ao lado de onde a jovem vivia com a mãe. Ela chegou a dizer à mãe que iria à festa, mas não foi.

Brenda saiu com o namorado, que a buscou em casa. Segundo o relato do tio, o rapaz disse a ela que a levaria para conhecer os pais dele e que estaria ocorrendo uma outra festa junina.

O tio relata que a última visualização do WhatsApp dela ocorreu às 17h48min do sábado. Segundo Gerson, às 19h49min, o namorado foi até a casa da família e contou que eles estavam dentro de um ônibus quando Brenda teria "surtado" e desembarcado.

O rapaz teria relatado à família que Brenda desceu próximo a um hipermercado localizado na Avenida Bento Gonçalves e que ele teria descido na parada seguinte. Ele teria feito o caminho de volta para procurá-la. Como não teria a encontrado, foi até a família dela.

No dia 6 de julho, o Gerson recebeu o contato de um homem que teria encontrado o corpo da sobrinha. Dois tios da jovem foram até o local indicado para identificá-la e chamaram a polícia. Naquele momento, as buscas se encerraram e teve início o luto da família.

