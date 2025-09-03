Segurança

Réu confesso
Júri condena a mais de 20 anos de prisão o acusado de matar cabeleireiro com 17 facadas em Gravataí

Vítima teria conhecido o assassino em um aplicativo de relacionamentos

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

