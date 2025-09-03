Júri condena a mais de 20 anos de prisão o acusado de matar cabeleireiro com 17 facadas em Gravataí

Dionatan Francisco de Souza foi morto em sua casa. Divulgação / Arquivo Pessoal

O Tribunal do Júri da Comarca de Gravataí condenou um homem acusado de matar o cabeleireiro Dionatan Francisco de Souza, de 28 anos, com 17 facadas em 2019. O acusado, que não teve a identidade divulgada, recebeu pena de 20 anos e oito meses de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) furto e corrupção de menores.

A sentença foi proferida na segunda-feira (1). No julgamento, foram ouvidas quatro testemunhas, incluindo a mãe e o irmão da vítima. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional logo após a condenação.

Relembre o caso

Conforme as investigações, o crime ocorreu no apartamento de Dionatan, no centro de Gravataí, em maio de 2019. Segundo a acusação do Ministério Público, conduzida pela promotora de Justiça Bárbara Paz, ele foi morto com 17 facadas, de forma cruel, pelo réu e seu companheiro, à época menor de idade.

Durante as investigações, o acusado alegou legítima defesa. Segundo o delegado Eduardo do Amaral, responsável pelo caso em 2019, o homem disse que ele e o companheiro conheceram Dionatan em um aplicativo de relacionamentos na noite do assassinato.