Segurança

Em Araucária
Notícia

Jovem foge após 22 anos em cárcere privado no Paraná e relata: "Falava que a nossa separação seria só a morte"

Mulher era abusada pelo homem desde os sete anos, quando ele era casado com a mãe dela; Vítima sofria abusos e chegou a ter três filhos com o agressor

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS