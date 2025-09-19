Jovem foge após 22 anos em cárcere privado no Paraná e relata: "Falava que a nossa separação seria só a morte"

Homem foi preso pela Polícia Civil do Paraná. Fábio Dias / Polícia Civil do Paraná / Divulgação

Uma jovem de 29 anos foi mantida por 22 anos em cárcere privado pelo padrasto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela conseguiu escapar na última terça-feira (16) e denunciou o caso à polícia. Em entrevista à RPC, a mulher que não quis se identificar, contou como era a situalção vivida por ela, que era abusada e ameaçada pelo homem.

De acordo com a jovem, os abusos começaram quando ela tinha sete anos, epóca em que a mãe era casada com o homem. Ela relata que sofria constante pressão psicológica e agressões para que ela não conseguisse buscar ajuda.

— Eu sabia que ele é uma pessoa agressiva. Eu tinha medo, muito medo, ainda tenho. Ele falou muita coisa para mim. Ele me ameaçava. Falava que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém. Falava que a nossa separação seria só a morte — contou.

Ela conseguiu escapar dizendo ao homem que precisava levar os três filhos deles ao posto de saúde. A jovem então foi até uma delegacia e o denunciou. Ele foi preso preventivamente e chegou a prestar depoimento, mas negou o crime.

Durante a entrevista, a jovem contou que jamais pensou que conseguiria sair da situação e que teve medo de morrer.

— Eu pensava que um dia vocês (jornalistas) poderiam estar noticiando a minha morte, porque eu jamais pensava em escapar, em fugir, reverter a situação. Porque ele falava que se ele não fizesse, outros fariam. Eu não via saída. Eu não aguentava mais — diz emocionada.

A vítima e os filhos foram acolhidos e encaminhados para um local seguro, enquanto aguardam análise das medidas protetivas de urgência, segundo a polícia.

— Eu espero poder ser livre, que é uma coisa que eu sonhava desde pequena. Eu via as outras meninas e pensava: "Por que eu não posso ser igual? Tem essa parte da minha vida que eu não posso contar para ninguém'" Eu me sentia vigiada o tempo todo. Mesmo sem fazer nada errado. Eu nunca fiz nada errado para ele. Eu levava a minha vida certo, e eu só menti essa vez que eu tive que ir na delegacia. Na verdade, eu espero só que ele não me faça mais mal. Eu não quero passar isso nunca mais, nunca mais — desabafa.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eduardo Kruger, o homem se separou da mãe da vítima quando ela engravidou, aos 15 anos, e a obrigou a ficar com ele. O suspeito também obrigava a vítima a se relacionar com outros homens e registrava os abusos em vídeo.

O homem também controlava a vítima através de câmeras de monitoramento espalhadas pela casa.

— Ela saía de casa raras vezes e o homem controlava de minuto em minuto o que ela estava fazendo — conta o delegado.

Ainda segundo a polícia, enquanto a jovem estava na delegacia, o suspeito ligou mais de 30 vezes e mandou mais de 15 áudios para ela a ameaçando.

— Volta para casa, senão você vai ter problema sério comigo. O que é que está acontecendo? Fala comigo, senão eu vou atrás de você — disse o homem nos áudios.