Jovem é suspeito de matar o padrasto para defender a mãe na zona norte de Porto Alegre

A 3° Delegacia de Homicídios de Porto Alegre é responsável pela investigação. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um jovem, de 19 anos, é suspeito de matar o padrasto com uma facada no peito na madrugada desta terça-feira (2), no bairro Santa Rosa de Lima, zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 3h38min, em uma casa, na rua Planalto.

De acordo com o registro policial, o homem, identificado como Deivid da Silva Castilhos, 33 anos, chegou em casa, provavelmente sob efeito de drogas e se mostrou agressivo com a companheira. Um dos filhos dela, para defender a mãe, acabou atingindo o homem com uma facada no peito. Outros dois filhos da mulher, de 18 e 20 anos, também estavam na residência e não se feriram.

O autor da facada foi detido e a delegada plantonista entendeu que ele agiu em legítima defesa. O jovem foi liberado e vai responder em liberdade.