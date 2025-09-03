Segurança

Operação EBDOX
Notícia

Investigação descobre falsa plataforma de investimentos que movimentou mais de R$ 1 bilhão 

Golpe seria organizado por chineses residentes no Brasil e utilizaria compras de créditos de carbono e criptomoedas para lavar dinheiro

Zero Hora

