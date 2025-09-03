Investigação descobre falsa plataforma de investimentos que movimentou mais de R$ 1 bilhão 

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Polícia Civil do Distrito Federal / Divulgação

Um golpe bilionário foi o alvo da Operação EBDOX, em cinco Estados nesta quarta-feira (3). As investigações começaram quando diversas vítimas do Distrito Federal entram em um grupo de Whatsapp liderado por um suposto doutor em economia pela a Universidade de São Paulo (USP), que dava dicas de investimentos. Após ganhar a confiança dos participantes, o homem indicava uma plataforma intitulada EBDOX, prometendo que as aplicações teriam altos retornos.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, quando os investidores começaram a solicitar os saques, receberam a informação falsa sobre um bloqueio dos valores por uma força-tarefa da Polícia Federal e que seria necessário o depósito de 5% do total como caução para a liberação do dinheiro. Após os novos pagamentos, os investimentos não foram devolvidos e, pouco tempo depois, a plataforma saiu do ar.

Ainda segundo informações policiais, apenas uma vítima, moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, teve um prejuízo superior a R$ 220 mil. Em um site de reclamações, foram registradas mais de 400 queixas contra a plataforma.

A apuração policial descobriu que o esquema era liderado por um grupo de chineses residentes na capital paulista. A quadrilha ainda utilizava um sistema de compra de criptomoedas, de créditos de carbono e exportação de alimentos para lavar o dinheiro. Somente uma das empresas identificadas movimentou mais de R$ 1 bilhão.