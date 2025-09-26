Incêndio destrói veículos, barco e motos aquáticas da Patrulha Ambiental da BM de Capão da Canoa

Quatro viaturas foram destruídas na ocorrência. Ticiano Kessler / Portal Litoral na Rede

Um incêndio atingiu 12 veículos da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar de Capão da Canoa, no Litoral Norte, na madrugada desta sexta-feira (26).

Conforme o 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2ºBPat), por volta das 3h, um servidor que estava de serviço no quartel, localizado na Rua Luiz Alves Pereira, bairro Louro, observou o fogo.

Os bombeiros foram acionados e controlaram a situação ainda durante a madrugada. Ninguém ficou ferido. No entanto, o fogo atingiu a garagem externa e parte do prédio do quartel.

No início da manhã, os servidores contabilizaram perda total em 11 equipamentos: um barco, duas motos aquáticas, duas motocicletas, quatro viaturas e dois reboques. Um barco também teve danos.

Segundo nota enviada pelo 2ºBPat, o fogo teve início em pontos separados, “indicando tratar-se de incêndio proposital e doloso”. A equipe de inteligência ficou responsável pela investigação do sinistro.

Fogo também atingiu parte do prédio do quartel. Ticiano Kessler / Portal Litoral na Rede