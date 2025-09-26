Segurança

Patrimônio público
Notícia

Incêndio destrói veículos, barco e motos aquáticas da Patrulha Ambiental da BM de Capão da Canoa

Fato ocorreu durante a madrugada. Corporação disse que há indícios de que o sinistro foi proposital

Vinicius Coimbra

