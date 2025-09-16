Identificado um dos suspeitos de assassinar ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP

Ruy era secretário de Administração Pública de Praia Grande. Prefeitura de Praia Grande / Reprodução

Um dos suspeitos da morte de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, foi identificado e deve ter a prisão temporária pedida em breve. A informação foi dada pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, durante o velório de Fontes, nesta terça-feira (16).

O secretário afirmou também que o suspeito já tem antecedentes e foi preso pelo menos quatro vezes, duas por tráfico de drogas e outras duas por roubo. Ele não teve o nome divulgado.

De acordo com o portal g1, a localização foi feita porque os criminosos não conseguiram atear fogo a um dos veículos utilizados no assassinato. Com isso, a Polícia Técnico-Científica conseguiu coletar material para identificação dos envolvidos.

Investigação

Uma força-tarefa foi iniciada pela Polícia Civil para localizar todos os envolvidos no caso. Até o momento, a polícia trabalha com duas possíveis motivações:

vingança em razão da atuação histórica de Fontes contra os chefes do PCC

de que os criminosos estejam contrariados com a atuação dele na secretaria de administração da prefeitura de Praia Grande.

Como foi o crime

Conforme imagens obtidas por câmeras de segurança da região onde ocorreu a execução, o carro do ex-delegado foi perseguido por um veículo com os criminosos. O automóvel bateu em um ônibus, acabou sendo atingido por outro e capotou.

De acordo com a Polícia Militar, tudo indica que Fontes perdeu o controle do veículo porque já havia sido baleado durante a perseguição. O carro com os criminosos freou antes de atingir um dos ônibus envolvidos no acidente.

Três homens desceram do veículo, enquanto um quarto suspeito permaneceu na direção. Um deles ficou na "cobertura", enquanto os outros dois homens foram até o carro do ex-delegado e o executaram com tiros de fuzis.

A prefeitura de Praia Grande informou que um homem e uma mulher que caminhavam pelo local também foram atingidos. Os dois não correm risco de vida.

Logo após o crime, o trio entrou no automóvel e fugiu. O delegado-geral de São Paulo, Artur Dian, afirmou que os criminosos dispararam mais de 20 vezes contra o veículo de Fontes. Horas depois, o carro que teria sido usado na ação foi encontrado incendiado a cerca de dois quilômetros do local do crime.

Quem era Ruy Ferraz Fontes

Fontes ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022, após ser nomeado para o cargo de delegado-geral no governo de João Doria (na época, filiado ao PSDB).

Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

Delegado de polícia por mais de 40 anos, Ruy Ferraz Fontes iniciou a carreira como delegado na Delegacia de Polícia do município de Taguaí (Deinter 7) e, ao longo dos anos, foi delegado de polícia assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Comandou também a 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e outras delegacias e divisões na capital paulista.

Também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). Ele assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025.

Fontes já havia escapado, em outra oportunidade, de uma plano para assassiná-lo. Ele trabalhava no 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, em 2010. O delegado havia acabado de deixar a delegacia de Roubo a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), quando o plano de bandidos ligados ao PCC foi descoberto.