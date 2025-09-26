Segurança

Decisão da Justiça
Notícia

Humorista Cris Pereira é condenado a mais de 18 anos de prisão por estupro de vulnerável

Comediante teria cometido crime em 2021; processo tramita em segredo de Justiça

Paulo Egídio

