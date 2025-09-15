Homem em surto morre baleado pela BM dentro de casa em Porto Alegre

Familiares pediram auxílio para conter Hérick. Renan Mattos / Agencia RBS

Um homem foi morto pela Brigada Militar na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Parque Santa Fé, zona norte de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, que investiga o caso, Hérick Vargas, de 29 anos, estava em surto e sob efeito de entorpecentes dentro de casa. Familiares acionaram a Brigada Militar para conter o rapaz.

Segundo a polícia, dois brigadianos entraram na residência para atender a ocorrência. Foi utilizada uma arma de choque, para conter o jovem, que empurrou o policial. Após a agressão, o brigadiano atirou contra Hérick, que foi atingido em pelo menos três partes do corpo: barriga, braço e no queixo. Ele morreu no local.

Familiares alegam que houve excesso na atuação da Brigada.

— Ele empurrou o policial. O policial puxou uma arma para uma pessoa desarmada, com problemas psiquiátricos, deu dois, três tiros e um acertou na cara do meu filho. Matou meu filho — diz Paulo Ricardo Vargas.

— A gente pede um auxílio e vem uma pessoa despreparada e acaba com a felicidade da nossa família — completa.

Em nota, a Brigada Militar afirmou que "diante da gravidade da ação e não sendo possível conter o indivíduo por meio da verbalização nem da arma de incapacitação neuromuscular, foi feito o emprego de arma de fogo".

Conforme a família, a BM já havia sido acionada outras vezes para conter Hérick. Ele estava em tratamento há cerca de dois anos:

— O trauma todo foi porque ele teve um problema com o carro alugado. Se desesperou. Entrou numa paranoia. E a gente não teve ajuda. Meu filho nunca pegou numa arma. Não tem lógica o que esse policial fez.

Confira a nota na íntegra:

Na tarde desta segunda-feira (15/09), policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) atenderam uma ocorrência de violência doméstica no bairro Parque Santa Fé, em Porto Alegre.

No local, a mãe relatou que seu filho, de 29 anos, era esquizofrênico, teria feito uso de cocaína e estava agressivo, tendo a agredido e ameaçando tirar a própria vida. A equipe tentou conter a situação por meio da verbalização e com dois disparos de arma de incapacitação neuromuscular (TASER), que não surtiram efeito.

O indivíduo continuou investindo contra os policiais. Diante da gravidade da ação e não sendo possível conter o indivíduo por meio da verbalização nem da arma de incapacitação neuromuscular, foi feito o emprego de arma de fogo. O indivíduo foi atingido.

Foi acionado o SAMU de imediato, mas homem veio a óbito no local. Um policial militar sofreu ferimentos durante a ação.