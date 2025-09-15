Segurança

Homicídio
Notícia

Homem morre após ser esfaqueado e baleado durante briga em Sinimbu

Genoir dos Santos Nunes comemorava aniversário no dia em que foi morto; ele estava em um evento de corrida de cavalos que ocorria no interior do município

Zero Hora

