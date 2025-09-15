Homem morre após ser esfaqueado e baleado durante briga em Sinimbu

Um homem morreu após uma discussão em um evento de corrida de cavalos em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. O crime aconteceu por volta das 21h de domingo (14), em Linha da Grama, interior do município. A vítima foi identificada como Genoir dos Santos Nunes, que estava de aniversário e completava 47 anos no dia da morte.

Autoridades suspeitam que o homicídio tenha sido motivado por uma briga anterior ao desentendimento durante o evento, envolvendo a vítima e um dos suspeitos.

A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para saber a real causa da morte. Nunes foi vítima de facadas e de disparos de arma de fogo. Até o momento, a polícia não confirma quem é o autor do homicídio.

Leia Mais Crime da mala: Polícia Civil faz buscas por crânio de vítima em depósitos de lixo no RS

Apurações realizadas pela polícia apontam que o principal suspeito pelo homicídio tinha uma rixa antiga com a vítima. Apesar da hipótese, a polícia aponta para a possibilidade de que mais de uma pessoa esteja envolvida no crime. Os suspeitos fugiram do evento antes da chegada das autoridades e a Brigada Militar ainda não localizou os suspeitos.

De acordo com o Delegado Alessander Garcia, as investigações seguem em andamento para apuração da autoria e as demais circunstâncias do crime.

Nunes foi velado na tarde desta segunda-feira (15), na Comunidade Católica de Linha da Grama, em Sinimbu. Ele deixa cinco filhos.