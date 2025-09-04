Homem morre após incêndio destruir residência em Pelotas

Bombeiros encontraram a vítima no banheiro do imóvel. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Um homem morreu após um incêndio destruir uma residência na manhã desta quinta-feira (4) no bairro Navegantes, em Pelotas. A ocorrência foi na rua Mário Meneghetti.

De acordo informações do Corpo de Bombeiros de Pelotas, o corpo da vítima foi encontrado no banheiro da residência.

Familiares confirmaram para a reportagem de GZH a identidade da vítima. Silvio Jandir Medida Motta Meireles, 60 anos, não morava na residência. Ele estava apenas cuidando da casa para o irmão.

Perícia deverá apontar causas do incêndio, diz Corpo de Bombeiros

O imóvel segue isolado para os trabalhos do Instituto Geral de Perícias (IGP). Conforme o capitão Rodrigo Gomes do 3° BPM, a suspeita é que a fiação elétrica precária tenha sido o ponto de início das chamas. Porém, o laudo do IGP, deverá apontar as causas do fogo.

— A nossa experiência diz que provavelmente possa ter sido por causa da fiação, por ser mais abrupta. Havia somente uma saída na casa, local onde provavelmente iniciou o incêndio — disse.

Moradores tentaram apagar o fogo usando água de um canal em frente à residência.

— A gente conversou com os moradores. Eles tentaram sim controlar o fogo, mas como as chamas eram muito grandes, eles estavam precisando mesmo, era da guarnição dos bombeiros — finaliza Gomes.