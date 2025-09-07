Homem morre após incêndio destruir casa em Rio Grande

Um homem, identificado como Arlindo Alves de Medeiros, morreu após um incêndio destruir uma casa de madeira na último sábado (6), em Rio Grande. O caso ocorreu às margens da BR-392, nas proximidades do Tecon, no Distrito Industrial.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a casa completamente tomada pelas chamas. Antes da chegada da guarnição, brigadistas do Tecon iniciaram o primeiro combate ao fogo.

Ao assumir o controle da situação, os bombeiros realizaram o rescaldo e localizaram o corpo da vítima dentro do imóvel, em meio aos destroços. Segundo os bombeiros, o incêndio destruiu totalmente a residência.