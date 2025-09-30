Segurança

Investigação
Notícia

Homem foi morto a tiros na zona sul de Porto Alegre por estar em área de facção rival, diz polícia

Vítima do crime foi identificado como Adilson Cleoni Fernandes Leites, 44 anos, que tinha diversos antecedentes criminais

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS