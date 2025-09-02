Homem é preso com agrotóxicos contrabandeados na travessia entre Rio Grande e São José do Norte





O produto ingressou ilegalmente no Brasil sem registro nos órgãos ambientais. Polícia Federal / Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na madrugada de terça-feira (2), durante a travessia de balsa entre Rio Grande e São José do Norte. Ele transportava 500 litros de herbicida contrabandeado do Uruguai em um veículo GM/Zafira, com placas de Santa Vitória do Palmar.

A apreensão foi realizada em uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Brigada Militar. O produto ingressou ilegalmente no Brasil sem registro nos órgãos ambientais e teria como destino o litoral norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina.