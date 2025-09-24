Homem é morto a tiros em Novo Hamburgo

Um homem de 46 anos foi morto a tiros no começo da manhã desta quarta-feira (24) em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O crime ocorreu por volta das 5h, na Rua Ícaro, no bairro Canudos. A vítima foi identificada como George Orlando Nobre de Loreto. Ele deixa duas filhas.
De acordo com a Brigada Militar, moradores da região ouviram disparos e acionaram a polícia. A vítima, que estava de bicicleta, foi encontrada caída em via pública.
As autoridades informaram que o homem tinha registro policial por estupro de vulnerável em 2022. As circunstâncias e a motivação do crime estão sendo investigadas.