Homem é morto a tiros em Novo Hamburgo

Um homem de 46 anos foi morto a tiros no começo da manhã desta quarta-feira (24) em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O crime ocorreu por volta das 5h, na Rua Ícaro, no bairro Canudos. A vítima foi identificada como George Orlando Nobre de Loreto. Ele deixa duas filhas.

De acordo com a Brigada Militar, moradores da região ouviram disparos e acionaram a polícia. A vítima, que estava de bicicleta, foi encontrada caída em via pública.

