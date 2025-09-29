Homem é morto a tiros em frente a escola em Porto Alegre

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre.

De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 9h, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Loureiro da Silva, na Avenida Capivari.

— Nós fizemos o trabalho inicial de investigação, de câmeras de segurança, de ouvir testemunhas, para elucidar este crime. A perícia foi realizada e não tem um laudo conclusivo, mas foi mais de um disparo — disse Raissa Araújo, delegada plantonista da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.

O local foi isolado para o trabalho da perícia e os alunos da instituição foram liberados. A aulas desta segunda-feira foram canceladas. A Unidade de Saúde Vila Cruzeiro também suspendeu os trabalhos em decorrência da violência.

— Local ficou totalmente guarnecido. Não houve nenhum risco físico a estas crianças.

Testemunhas afirmaram aos policiais que o suspeito do crime estava a pé.

— Ele estava a pé, no encalço da vítima. Não há veículo envolvido — afirma Raissa.

Até o momento o atirador não foi localizado. A polícia faz buscas na região.

Escola tem 1 mil alunos

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre foi comunicada pela direção da escola sobre a situação. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada para auxiliar na evacuação do estabelecimento. Confira a nota da pasta:

"Em relação ao ocorrido, a Secretaria Municipal de Educação informa que foi comunicada pela direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Loureiro da Silva, e imediatamente prestou suporte através da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar.

A pasta buscou apoio junto às equipes da Secretaria Municipal de Segurança, que se deslocaram para o local, e através da Guarda Civil Metropolitana prestou apoio para os funcionários da escola, ao deixarem o prédio. A ocorrência em si está sendo atendida pela Brigada Militar.