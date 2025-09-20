Homem é morto a tiros dentro de condomínio da zona norte da Capital

Um homem de 35 anos foi morto a tiros em um condomínio da zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 22h30min de sexta-feira (19) no bairro Jardim Leopoldina.

Testemunhas relataram à Brigada Militar (BM) que dois homens armados entraram no local, que fica na Rua Jandyr Maya Faillace, e atiraram na vítima. O nome dele ainda não foi divulgado e a motivação do crime está sendo investigada.