Homem é morto a facadas após briga em bar de Três Coroas

Um homem foi morto a facadas na cidade de Três Coroas, no Vale do Paranhana, na noite de domingo (14). Acredita-se que o crime é resultado de uma briga na saída de um bar na Rua Kayser, na localidade de Linha Café.

Conforme a polícia, por volta das 19h40min, após um desentendimento dentro do bar, um homem de 51 anos foi esfaqueado em via pública e morreu. Testemunhas apontaram um outro indivíduo, com quem a vítima havia discutido minutos antes, como o autor do crime.

O suspeito foi localizado pela Brigada Militar e pela Polícia Civil dirigindo o carro dele no limite entre as cidades de Três Coroas e Igrejinha. Ele foi abordado e preso. No veículo, foi localizada e apreendida a suposta arma do crime.

