Homem é condenado por tráfico internacional e contrabando de vapes e sementes de maconha

Cigarros eletrônicos eram contrabandeados para o Brasil. Евгений Вершинин / stock.adobe.com

Um homem foi sentenciado a 11 anos e oito meses de reclusão por envolvimento em crimes de contrabando de dispositivos de cigarros eletrônicos e sementes de maconha, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A mulher, que também figurava como ré no processo, foi absolvida por falta de provas. Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Justiça Federal no Rio Grande do Sul.

De acordo com o Ministério Público Federal, o casal mantinha em depósito e comercializava 1.062 sementes de maconha, importadas ilegalmente do Uruguai e do Chile, além de cinco dispositivos de cigarros eletrônicos, também trazidos clandestinamente do Uruguai.

Leia Mais Ação da Polícia Civil busca pistas sobre duas execuções ocorridas em Canoas

O MPF também relatou a importação de 78 gramas de líquido contendo THC e canabinol, substâncias psicoativas, que acompanhavam os dispositivos eletrônicos. As vendas eram realizadas pela internet e os produtos, enviados via Correios para diversas regiões do país.

Além disso, o órgão sustentou que os réus ocultaram a origem ilícita de mais de R$ 320 mil, utilizando contas bancárias em nome de terceiros para movimentar os valores obtidos com as atividades criminosas.

A decisão, publicada em 2 de setembro, é do juiz Roberto Schaan Ferreira, da Justiça Federal. Ao analisar o processo, o magistrado considerou que não havia elementos suficientes para condenar a mulher, já que nenhuma testemunha confirmou a participação dela nos delitos.

No entanto, em relação ao homem, o juiz destacou que a quantidade expressiva de sementes apreendidas, somada à evidência de que a importação não tinha finalidade pessoal ou medicinal, afasta a possibilidade de considerar a conduta como atípica.

O TRF4 aponta que mesmo que as sementes não contenham substância psicoativa, a entrada no país sem autorização configura contrabando, conforme a legislação. Sobre os dispositivos de cigarro eletrônico, o juiz ressaltou que se tratam de produtos proibidos no Brasil e a sua importação e comercialização também se enquadram como contrabando.

Leia Mais Suspeito de descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira é preso em Estância Velha

As provas reunidas indicaram que o réu atuava como representante de um fornecedor chileno de sementes de maconha, o que, segundo o magistrado, comprova a materialidade, autoria e dolo nos crimes de contrabando e tráfico internacional de drogas. Quanto à lavagem de dinheiro, o juiz entendeu que houve movimentações financeiras significativas em contas abertas fraudulentamente, com o objetivo de dar aparência legal aos valores obtidos com os crimes, caracterizando assim o delito.

O que dizem as defesas

Conforme o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a defesa do homem alegou que não havia comprovação de que ele foi o responsável pela entrada das sementes no país e argumentou que, por não conterem THC, elas não poderiam ser classificadas como entorpecentes. Ela também afirmou que a abertura de contas em nome de terceiros, embora irregular, não configuraria lavagem de dinheiro sem a demonstração clara de intenção de ocultar a origem dos recursos.