Segurança

Fronteira Oeste
Notícia

Homem é condenado a 29 anos de prisão por matar enteada de 11 meses em Santana do Livramento

Crime ocorreu em fevereiro de 2018 e teve como vítima a filha da então companheira do preso

Vinicius Coimbra

