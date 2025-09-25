Homem é condenado a 29 anos de prisão por matar enteada de 11 meses em Santana do Livramento

Homem foi preso após o crime, ocorrido em fevereiro de 2018. Polícia Civil / Divulgação

Um homem foi condenado a 29 anos e quatro meses de prisão por matar um bebê de 11 meses em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. O crime ocorreu em 2018 e teve como vítima a filha da então companheira dele. Zero Hora apurou que o condenado é Adair Madruga Vaqueiro.

A sentença foi proferida na terça-feira (23) pelo Tribunal do Júri de Santana do Livramento.

Por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime. Por isso, Vaqueiro foi condenado por homicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel. Também ocorreu aumento de pena por se tratar de vítima menor de 14 anos.

Ao proferir a sentença, a juíza Thaís de Prá, que presidiu o júri, destacou a gravidade do crime, ao dizer que a conduta do réu “revela uma crueldade e um desprezo pela vida humana, especialmente por se tratar de uma criança de apenas 11 meses de idade, indefesa, que dependia de seus cuidados”. Ela determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado.

Relembre o caso

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na noite de 9 de fevereiro de 2018, em uma casa no bairro Wilson, em Santana do Livramento, onde o condenado morava com a companheira, mãe da vítima.

Segundo a acusação, ele asfixiou a enteada quando era o responsável por cuidar dela.

Após o crime, o homem tentou dissimular a conduta, ao dar banho na criança e colocando-a na cama, como se estivesse dormindo, para retardar a descoberta da morte e a possibilidade de socorro, segundo o Ministério Público.

A mãe da criança também foi denunciada no processo, mas foi impronunciada, ou seja, não houve elementos suficientes para levá-la para o júri, conforme o Tribunal de Justiça.

