Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar namorada na zona leste de Porto Alegre

Brenda dos Santos Baptista, 20 anos, foi morta em junho de 2024. Suposta gravidez da jovem teria motivado o crime

Júlia Ozorio

