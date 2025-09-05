Segurança

Sete anos depois
Notícia

Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar modelo gaúcha em Santa Catarina

Júri entendeu que Paulo Odilon Xisto Filho foi responsável pelo assassinato da namorada, Isadora Viana Costa, 22 anos, em 2018

Júlia Ozorio

Vinicius Coimbra

