Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar modelo gaúcha em Santa Catarina

Isadora Viana Costa foi vítima de um trauma abdominal, conforme análise do Instituto Médico Legal. Arquivo Pessoal / Divulgação

Paulo Odilon Xisto Filho, 43 anos, foi condenado na madrugada desta sexta-feira (5) a 12 anos de prisão pela morte da namorada Isadora Viana Costa, 22 anos.

Nascida e criada em Santa Maria, no centro do Estado, a modelo foi espancada até a morte em maio de 2018, durante uma visita ao companheiro.

O júri começou na quarta-feira (3), em Imbituba, no sul de Santa Catarina, onde o crime ocorreu.

O réu foi responsabilizado por homicídio, com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A Justiça também condenou o homem à perda do cargo de oficial de cartório e o cumprimento imediato da pena em regime fechado.

O réu teve o direito de recorrer em liberdade negado e já saiu do fórum para uma unidade prisional catarinense.

O que dizia a denúncia

Conforme a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Xisto Filho conheceu a modelo em Santa Maria em março de 2018 e, logo depois, os dois começaram a namorar. Em 22 de abril, ela aceitou o convite para passar alguns dias no apartamento dele, em Imbituba.

Durante a primeira visita que fazia ao companheiro, Isadora foi espancada até a morte dentro do apartamento dele, no dia 8 de maio de 2018. De acordo com a denúncia, o acusado teria matado a modelo por motivo fútil.

A acusação afirma que, naquele dia, após acreditar que o namorado havia sofrido uma overdose, Isadora acionou a irmã dele. Ainda conforme o MP, o oficial de cartório revoltou-se, pois esconderia da família ser usuário de drogas. Praticante de artes marciais, o homem teria desferido socos, chutes e joelhadas contra o abdômen da modelo, que não resistiu.

O homem alegou na época que a namorada sofreu lesões provocadas por uma queda, mas o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal concluiu que a modelo foi vítima de um trauma abdominal. De acordo com o exame, a lesão não estaria relacionada ao consumo de alguma substância, pequena queda ou eventuais manobras de reanimação cardíaca.

Na denúncia do MP, também consta como qualificador o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu teria feito uso de força desproporcional ao atacá-la. O feminicídio foi caracterizado pela violência doméstica e pelo fato de que Paulo Odilon e Isadora mantinham relação afetiva.

Embora o laudo pericial oficial aponte que a morte de Isadora tenha ocorrido em razão de lesões abdominais, a defesa do réu nega essa versão. Em nota em maio de 2024, o advogado do réu, Aury Lopes Jr, mantém a mesma posição, de que não houve feminicídio e de que a jovem morreu por conta de uma overdose.

O que diz a defesa do condenado

Sobre o resultado do júri, a defesa de Paulo Odilon Xisto Filho enviou o seguinte posicionamento à reportagem: