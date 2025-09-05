Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar modelo gaúcha em Santa Catarina

Paulo Odilon Xisto Filho, 43 anos, foi condenado na madrugada desta sexta-feira (5) a 12 anos de prisão pela morte da namorada Isadora Viana Costa, 22 anos.
Nascida e criada em Santa Maria, no centro do Estado, a modelo foi espancada até a morte em maio de 2018, durante uma visita ao companheiro.
O júri começou na quarta-feira (3), em Imbituba, no sul de Santa Catarina, onde o crime ocorreu.
O réu foi responsabilizado por homicídio, com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
A Justiça também condenou o homem à perda do cargo de oficial de cartório e o cumprimento imediato da pena em regime fechado.
O réu teve o direito de recorrer em liberdade negado e já saiu do fórum para uma unidade prisional catarinense.
O que dizia a denúncia
Conforme a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Xisto Filho conheceu a modelo em Santa Maria em março de 2018 e, logo depois, os dois começaram a namorar. Em 22 de abril, ela aceitou o convite para passar alguns dias no apartamento dele, em Imbituba.
Durante a primeira visita que fazia ao companheiro, Isadora foi espancada até a morte dentro do apartamento dele, no dia 8 de maio de 2018. De acordo com a denúncia, o acusado teria matado a modelo por motivo fútil.
A acusação afirma que, naquele dia, após acreditar que o namorado havia sofrido uma overdose, Isadora acionou a irmã dele. Ainda conforme o MP, o oficial de cartório revoltou-se, pois esconderia da família ser usuário de drogas. Praticante de artes marciais, o homem teria desferido socos, chutes e joelhadas contra o abdômen da modelo, que não resistiu.
O homem alegou na época que a namorada sofreu lesões provocadas por uma queda, mas o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal concluiu que a modelo foi vítima de um trauma abdominal. De acordo com o exame, a lesão não estaria relacionada ao consumo de alguma substância, pequena queda ou eventuais manobras de reanimação cardíaca.
Na denúncia do MP, também consta como qualificador o uso de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu teria feito uso de força desproporcional ao atacá-la. O feminicídio foi caracterizado pela violência doméstica e pelo fato de que Paulo Odilon e Isadora mantinham relação afetiva.
Embora o laudo pericial oficial aponte que a morte de Isadora tenha ocorrido em razão de lesões abdominais, a defesa do réu nega essa versão. Em nota em maio de 2024, o advogado do réu, Aury Lopes Jr, mantém a mesma posição, de que não houve feminicídio e de que a jovem morreu por conta de uma overdose.
O que diz a defesa do condenado
Sobre o resultado do júri, a defesa de Paulo Odilon Xisto Filho enviou o seguinte posicionamento à reportagem:
A defesa, patrocinada pelos escritórios Aury Lopes Jr e Ércio Quaresma, respeita a soberania do Conselho de Sentença, mas lamenta profundamente que, apesar do vasto e inequívoco conjunto probatório produzido nos autos, tenha resultado na condenação do réu. A defesa também ressalta que todas as provas apontavam para a sua inocência e que diante irá recorrer.