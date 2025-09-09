"Hoje vivo restrito para não ser lesado", diz empresário que teve mais de R$ 800 mil desviados por criminosos

Operação Specchio cumpre mandados em três Estados contra grupo suspeito de lesar empresário gaúcho. Polícia Civil / Divulgação

Um empresário do setor de engenharia de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, foi vítima de uma fraude e perdeu mais de R$ 828 mil após criminosos desviarem pagamentos que seriam feitos à empresa dele por serviços prestados à Petrobras. O crime aconteceu em dezembro de 2023 e deu início a uma investigação policial que, nesta terça-feira (9), cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra o grupo suspeito de realizar o delito.

Além da apreensão de itens como dispositivos eletrônicos, que podem indicar provas do crime e das relações da quadrilha, a Polícia Civil ainda cumpre mandados de indisponibilidade de bens de pessoas suspeitas de integrarem o grupo criminoso. A ação acontece nas cidades de Marabá (PA), Açailândia (MA) e Porto Seguro (BA).

Segundo a apuração policial, ao menos seis homens e uma mulher teriam participado do esquema fraudulento, com funções que vão desde a falsificação de documentos até a movimentação financeira e ocultação dos valores. O grupo é investigado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e estelionato.

A Operação Specchio tem como objetivo coletar provas, recuperar valores desviados e interromper a atividade do grupo criminoso. A ação é realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos, com apoio da Polícia Civil da Bahia, do Maranhão e do Pará.

Atraso em pagamento revelou fraude

A investigação teve início em janeiro de 2024, após o empresário de 54 anos procurar a Polícia Civil e relatar que havia sido vítima de desvios financeiros. Segundo a vítima, que teve a identidade preservada pela reportagem, a fraude foi notada após pagamentos referentes a serviços prestados à petrolífera não serem debitados.

— Ficamos sem entender o que tinha acontecido. Começamos a falar com os advogados, com os nossos fornecedores financeiros. Até que descobrimos que havia sido pago, mas para uma conta que não reconhecíamos. Aí procurei a polícia e abri um boletim de ocorrência. Não tínhamos o que fazer. O sentimento foi de impotência — contou o empresário.

A apuração policial descobriu que os criminosos usaram documentos falsificados no nome da vítima, assim como de manipulação digital de imagens (deepfake) para abrir contas bancárias no nome do empresário. Linhas telefônicas e e-mails fraudulentos também foram criados para mascarar o esquema criminoso.

A quadrilha, segundo o delegado Marcos Vinícius Nespolo, ainda teria cadastrado a empresa da vítima no programa Mais Valor, da Petrobras. A iniciativa possibilita a antecipação de pagamentos de serviços prestados à petrolífera. Assim, os criminosos conseguiram se apoderar antecipadamente dos R$ 828 mil que seriam destinados à empresa de Sapucaia do Sul sem levantar suspeitas de forma imediata.

O pagamento foi feito em uma conta falsa, no nome da vítima, em instituição bancária sediada no oeste catarinense. Em menos de 24 horas, o valor foi pulverizado entre dezenas de contas de diferentes pessoas e empresas, por meio de transferências via Pix. Muitos destes destinatários foram apontados como empresas de fachada e laranjas.

Empresa ainda se recupera de golpe

O empresário relatou à reportagem de Zero Hora que, em razão da fraude, foi necessário recorrer a empréstimos e crédito bancário para garantir o funcionamento da empresa e o pagamento dos colaboradores. O juro proveniente deste socorro ainda é pago pela especializada em serviços de engenharia, que funciona há cerca de duas décadas na Região Metropolitana.

— Fomos muito impactados. Tivemos uma lacuna de quase R$ 1 milhão e tivemos que recorrer a banco, algo que nunca precisamos fazer antes. As taxas de juros são exorbitantes e isso reflete até hoje, mas nunca deixamos faltar o nosso compromisso com os colaboradores — disse o empresário.

Além do impacto no negócio, a vida pessoal da vítima também foi afetada. Ele relata que teve abalo emocional, passou a ter desconfiança das pessoas, além de tornar a vida pessoal ainda mais privada.