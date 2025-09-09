Grupo suspeito de aplicar golpe com falsos leilões na internet é alvo da Polícia Civil

Mandados da Operação Lance Final são cumpridos em São Paulo e Itanhaém. Polícia Civil / Divulgação

Um grupo suspeito de aplicar golpes falsificando leilões na internet é alvo de uma operação policial nesta terça-feira (9). A ação coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas cumpre 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em São Paulo (SP) e Itanhaém, no mesmo Estado. Até as 11h50min, oito pessoas foram presas na ação.

Segundo a investigação, a organização aplicava o chamado golpe do falso leilão. Eles atuavam por meio da clonagem de um site já existente, de uma empresa de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana.

Eles clonavam ainda anúncios verdadeiros de leilões de veículos para anunciar nas plataformas. Para alcançar mais vítimas, pagavam anúncios, garantindo que o site falso aparecesse entre os primeiros resultados nas buscas por "leilões".

— O ambiente virtual era elaborado para parecer real, com documentos falsificados, termos de arremate e até a utilização de nomes e endereços verdadeiros de casas de leilão — afirma a delegada Luciane Bertoletti, responsável pela investigação.

Atraídas pelo site, as vítimas eram direcionadas a um número de celular, através do WhatsApp. Por ali, era feita a negociação até a pessoa realizar a transferência bancária via Pix. Após o pagamento, os golpistas desapareciam.

Polícia Civil de São Paulo presta apoio à investigação realizada por delegacia de Canoas. Polícia Civil / Divulgação

A polícia acredita que os criminosos vitimaram diversas pessoas em diferentes Estados do país. Apenas no Rio Grande do Sul, foram localizadas três pessoas lesadas. Nesses casos, o prejuízo acumulado é superior a R$ 100 mil.

— Como era um site que, mesmo quando a gente suspendia ele voltava, imaginamos que tenham muito mais vítimas — complementa Luciane.