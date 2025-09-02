Segurança

Operação Yellow Smile
Notícia

Grupo que sequestrou vítima em bar de Porto Alegre é alvo de ação contra homicídios

Em julho, Douglas Henrique Siqueira da Silva, 28 anos, foi encontrado morto após ser levado de estabelecimento no bairro Nonoai

Leticia Mendes

