Grupo que sequestrou vítima em bar de Porto Alegre é alvo de ação contra homicídios

Operação Yellow Smile cumpre mandados de prisão e de busca contra grupo criminoso liderado por apenado em Porto Alegre.

Um homicídio ocorrido em julho deste ano levou a Polícia Civil a desencadear nesta terça-feira (2) uma operação contra um grupo criminoso de Porto Alegre. Segundo a investigação, os bandidos sequestraram a vítima, que foi levada de um bar.

Douglas Henrique Siqueira da Silva, 28 anos, foi encontrado morto. De acordo com a polícia, o assassinato está vinculado às disputas do crime organizado.

A Operação Yellow Smile do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizada com apoio da Brigada Militar e da Polícia Penal, cumpre seis mandados de prisão preventiva e 10 ordens de busca e apreensão na zona sul de Porto Alegre. Quatro pessoas tinham sido presas até 11h30min.

Entre os presos, segundo a polícia, está uma irmã da vítima, apontada como responsável por arquitetar a emboscada contra Silva. A mulher, que não teve o nome divulgado, ainda será ouvida pelos policias.

Outro alvo da ofensiva é um preso apontado como um dos líderes da organização criminosa. Ele está na Penitenciária Estadual de Porto Alegre (PEPOA) e teve mandados de busca e apreensão cumpridos na cela que ocupa. Há ainda outro preso, que está recolhido no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), e teve novo mandado de prisão preventiva decretado.

Sequestro e morte

No dia 10 de julho, integrantes de uma organização criminosa sequestraram Silva, enquanto ele estava em um estabelecimento comercial no bairro Nonoai, na zona sul da Capital.

Segundo a polícia, uma irmã da vítima foi quem marcou o encontro no bar, onde ele foi interceptado pelos integrantes da facção. A polícia diz que a mulher faz parte do mesmo grupo criminoso e que suspeitava que o irmão estivesse passando informações aos rivais.

— Ela chamou o irmão até esse bar. E, no local, ao ser abordado, ele negou que tivesse celular. Ela confirmou que ele tinha e que, inclusive, estava conversando com ela pelo telefone. Depois disso, ele foi levado dali — explica o delegado Gabriel Borges, do DHPP, responsável pela investigação.

Silva foi levado até uma área de mato, no final da Rua Cangussu, no mesmo bairro, onde foi amarrado e torturado. Neste mesmo local, o homem foi executado a tiros. Ele tinha antecedentes criminais.

Ainda de acordo com a investigação, enquanto ele estava em poder dos criminosos, o grupo fez chamada de vídeo para o mandante do crime. De dentro da cadeia, ele teria ordenado a execução. Os alvos da operação são essa liderança e outros comparsas.

Crime organizado

A operação desta terça-feira, segundo a polícia, integra as estratégias de combate aos homicídios cometidos pelo crime organizado. Desde 2023, o DHPP vem aplicando na Capital um protocolo com sete medidas. Entre elas, estão as operações realizadas contra os grupos envolvidos em homicídios.

Em resumo, o protocolo prevê uma sequência de ações, adotadas em escala. Dentro dele, estão previstas as práticas integradas, como a saturação de áreas por meio da presença do policiamento, sempre que houver um assassinato ligado às disputas entre facções criminosas, investigações voltadas ao grupo criminoso e especialmente a responsabilização de líderes, além das revistas em prisões, operações especiais e contra a lavagem de dinheiro.

A medida mais severa prevista é o isolamento dos líderes que ordenarem as execuções, tanto em penitenciárias dentro do Estado, quanto em unidades federais. As ações são adotadas de forma conjunta entre as polícias do Estado, além de outros órgãos de segurança.