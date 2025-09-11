Segurança

Operação Truck Hunters
Grupo especializado no furto de caminhões no RS e extorsão das vítimas é alvo de ação da polícia

São cumpridos 28 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão em diversas cidades do Estado

Leticia Mendes

