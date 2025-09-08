Segurança

Estelionato
Notícia

Golpistas se passam por policiais rodoviários para intimidar e exigir dinheiro de empresários no RS

Criminosos alegam que dinheiro será usado para a confecção de adesivos, que devem ser usados para identificar as frotas de caminhões das empresas. Quem recusa é ameaçado com multas

Alberi Neto

Repórter da RBSTV

