Golpistas se passam por policiais rodoviários para intimidar e exigir dinheiro de empresários no RS

PRF informa que não pede dinheiro por contato telefônico e sugere a ida ao posto mais próximo da corporação, para esclarecimento de dúvidas. Tomaz Silva / Agência Brasil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta informando que estelionatários estão entrando em contato com empresários para exigir dinheiro para uma suposta confecção de adesivos que devem ser usados para identificar as frotas de caminhões das empresas. Eles se passam por policiais. Quem recusa pagar é intimidado e ameaçado com multas.

A abordagem envolve longas ligações, áudios e mensagens de texto. Quando a empresa informa que vai analisar a proposta, os golpistas avisam que os caminhões da empresa transitam frequentemente pelas proximidades de postos da PRF e que "estão sujeitos a multas" se não estiverem identificados com os adesivos da corporação.

O setor de comunicação de um frigorífico no litoral do RS recebeu um áudio de um dos estelionatários. O valor exigido era de R$ 2 mil e a transferência deveria ser feita para a conta de uma suposta policial.

— Já estou enviado a chave PIX pra ti me mandar o comprovante — diz o golpista no áudio.

Os adesivos teriam o brasão da PRF. Só que uma vítima do esquema que foi ouvida pela RBS TV conta que percebeu que havia caído em um golpe quando recebeu uma prévia de como ficaria o adesivo.

— Mandaram por mensagem a foto do adesivo e o nome da empresa estava escrito errado — recorda o funcionário do frigorífico, que chegou a transferir metade do valor.

O dinheiro também seria usado para produção de panfletos com informações de conscientização no trânsito e até para anúncios em jornais locais.

PRF não faz contatos pedindo dinheiro

O chefe de comunicação da PRF no Rio Grande do Sul, Laudson Viegas, alerta que a corporação não faz qualquer tipo de contato telefônico para solicitar quantias em dinheiro. E que as únicas ações que a entidade fomenta são pontuais e sempre divulgadas na imprensa, como a Campanha do Agasalho.

O agente chama a atenção para três pontos de alerta que possíveis vítimas desse e de outros golpes devem ficar atentas:

Qualquer contato realizado remotamente, pela internet ou telefone, sem qualquer contato presencial com um policial. A orientação é sugerir uma ida ao posto mais próximo da PRF para falar sobre o assunto. Normalmente, os criminosos desistem da empreitada diante desse questionamento.

para falar sobre o assunto. Normalmente, os criminosos desistem da empreitada diante desse questionamento. Desconfiar da urgência no pedido . Os golpistas costumam sempre entrar em contato por mensagem e já fazer ligações em seguida, enviar áudios, sem dar tempo para que a vítima analise melhor a situação e possa desconfiar.

. Os golpistas costumam sempre entrar em contato por mensagem e já fazer ligações em seguida, enviar áudios, sem dar tempo para que a vítima analise melhor a situação e possa desconfiar. E sempre desconfiar quando a oferta "é boa demais para ser verdade". Neste caso, com a promessa de proteção para os veículos da empresa que circularem com os supostos adesivos que seriam entregues pela PRF.