Segurança

Crime no campo
Notícia

Golpes envolvendo venda de gado preocupam no RS; em um dos casos, pecuarista teve prejuízo de R$ 100 mil

Estelionatários se passam por vendedores e negociam animais que não possuem, ou compram bovinos em leilão usando dados falsos

Giovani Grizotti

