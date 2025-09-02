Segurança

Quase um mês depois
Notícia

Gaúcha que estava desaparecida é encontrada em São Paulo

Priscila Schmitt, 40 anos, foi localizada em um condomínio residencial. O paradeiro dela foi considerado desconhecido pela família em 8 de agosto

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS